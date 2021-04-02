Москва, , 14:11 — REGNUM Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 61,2%. О своем доверии главе государства заявили 65, 2% граждан, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по уровню доверия граждан находится Михаил Мишустин (52,5%), на третьем — Владимир Жириновский (30,7%). Геннадию Зюганову доверяют 25,7%, Сергею Миронову — 27,5% опрошенных.

Партию «Единая Россия» поддерживают 30,3% респондентов, КПРФ — 12,4%, ЛДПР — 10,3%, «Справедливую Россию» — 6,9%.

Телефонный опрос проведен в январе-марте 2021 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года президенту России Владимиру Путину доверяли 59% граждан.

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