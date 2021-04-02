Москва, , 14:10 — REGNUM Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не будет бежать марафон на чемпионате страны. Об этом 2 апреля сообщает «Чемпионат».

Большунов не выступит в гонке на 50 км, которая пройдёт 4 апреля. «Хорош уже, сколько можно бегать», — сказал Большунов.

При этом он подтвердил, что последним соревнованием в этом сезоне для него будет Югорский марафон, который состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Северо-Западного Федерального округа, в которой выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов, выиграла эстафету на чемпионате России.

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