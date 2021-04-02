Воронеж, , 14:09 — REGNUM Резонансное уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, вылетевшего на тротуар и сбившего троих человек, в том числе двоих насмерть, направлено в суд в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 2 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Трагедия произошла 9 июня около 19:20 на Ленинском проспекте Воронежа. По версии следствия 24-летний сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, двигался по проезжей части со скоростью свыше 96 км/ч, что выше установленного ограничения.

Согласно материалам дела, на пересечении Ленинского проспекта с улицей Зои Космодемьянской «в результате преступной небрежности обвиняемый не справился с управлением, выехал на тротуар и допустил наезд на трех пешеходов».

В результате 41-летний мужчина скончался на месте, 71-летняя женщина от полученных травм умерла спустя две недели в больнице. Вторая женщина, 42 лет, выжила, ею здоровью был причинен тяжкий вред.

Первоначально водитель отказался от дачи показаний, но позже признал вину полностью, частично возместил ущерб пострадавшей и родным погибших. В момент аварии водитель был трезв, уточнили в СК. В настоящее время уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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