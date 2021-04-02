Москва, 2 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» эффективнее справляется с мутировавшими вариантами коронавируса, чем аналогичные препараты. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Кирилла Дмитриева

«Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — заявил Дмитриев.