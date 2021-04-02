Москва, , 14:40 — REGNUM Состоялась премьера нового альбома рэп-дуэта HammAli & Navai. Об этом написал в своём Instagram-аккаунте HammAli (настоящее имя — Александр Алиев).

https://www.instagram.com/p/CNIzOoAIN8j/

В альбом под названием «Когда хорошему человеку плохо» вошли 7 композиций. Песни доступны на Apple Music, Spotify, Яндекс Музыке и других платформах для прослушивания и скачивания музыки.

В марте 2021 года дуэт HammAli & Navai объявил о распаде, но обещал выпустить последний альбом. Рэперы объяснили решение о завершение совместного творчества тем, что «добились всего, чего хотели».

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