Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Игры The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, Hunt: Showdown и Steel Rats стали временно бесплатными для подписчиков сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Unlimited. Об этом сообщается 2 апреля в официальном блоге Xbox.

Акция завершится 5 апреля 2021 года (13 апреля 2021 года в случае с The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited). Для запуска игр нужно будет активировать их на странице сервиса Xbox Game Pass Unlimited или в магазине Microsoft Store.

Напомним, что The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited стала бесплатной не только на Xbox, но и на PC и PlayStation. Помимо этого, в рамках проведения акции на базовое издание игры и дополнение «Греймур» будут действовать скидки.

