Пенза, , 14:18 — REGNUM В Пензенскую область с 2021 по 2024 годы из федерального бюджета на реализацию проекта «Жильё», поступит порядка 1 млрд 136 млн рублей. Об этом стало известно 2 апреля на заседании минстроя области.

В 2021 году запланировали построить восемь объектов инфраструктуры общей стоимостью 285,7 млн рублей, объем субсидии из федерального бюджета составит 186,8 млн рублей. Так, появятся сети водоснабжения и канализации в восьмом микрорайоне Арбеково; сети ливневой канализации и водопровод в районе ГПЗ-24; три автодороги для шестого и седьмого микрорайонов Арбеково; канализационная насосная станция в городе Спутник Засечного сельсовета.

Ввести все объекты инфраструктуры в эксплуатацию запланировали до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории 35 муниципальных образований запланировали благоустроить 59 объектов, включая 38 общественных пространств и 21 дворовую территорию.

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