Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM Жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении аварии с тяжкими последствиями, объявили в розыск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского главка МВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ. По версии полиции, гражданин проехал на автомобиле Volkswagen Touareg на красный сигнал светофора и столкнулся с другой иномаркой, водитель которой получил тяжкие телесные повреждения.

«Фигурант дела на следственные мероприятия не является, в связи с чем его объявили в розыск», — уточнил глава пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.

В полиции подозревают, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге передали в суд дело о смертельном ДТП, совершенном водителем иномарки Lexus.

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