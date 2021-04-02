Сеул, , 14:09 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 36 125 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По состоянию на 00:00 1 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 914 069 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 1,75%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 834 226 человек, а препаратом Pfizer — 79 843 человека.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили 6881 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получили 19 855 человека.

Напомним, что 31 марта в Южную Корею прибыла вторая партия вакцины американской компании Pfizer.

Читайте также: Вторую партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею