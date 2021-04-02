Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбурге перед судом предстанет 45-летний горожанин, который пытался незаконным способом добиться освобождения от прохождения службы в армии для сына, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2019 года оренбуржец передал начальнику отделения (подготовки граждан к военной службе) отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Оренбургской области 110 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий»). Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.