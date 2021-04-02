Кострома, 2 апреля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Костромские семьи вновь начали жаловаться на проблемы с получением пособий на детей от 3 до 7 лет — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото со страницы Михаила Терентьева ВКонтакте Семья Терентьевых

В редакцию информационного агентства обратилась многодетная семья Михаила и Натальи Терентьевых, проживающая в Костроме. Родители пятерых детей утверждают, что получили отказ в выплате президентского пособия в январе 2021 года из-за медленной работы Центра социальных выплат.

«Мы подали заявление на пособие летом 2020 года. Однако получилось так, что деньги на троих детей из нашей семьи, которым есть от 3 до 7 лет, за период с января по сентябрь 2020 года пришли скопом в октябре. По правилам заявление на получение пособий нужно подавать раз в год, что мы и сделали в январе 2021 года. Нам отказали. Позже по телефону в Центре социальных выплат мне объяснили, что при назначении выплаты специалисты берут для расчёта последние три месяца переда подачей заявления. В нашем случае это октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года. Они сложили мою зарплату, зарплату жены и все получаемые пособия, в том числе ту сумму, которая пришла в октябре. В итоге получилось, что среднедушевой доход каждого из членов семьи выше прожиточного минимума. Нелогично на мой взгляд то, что в ЦСВ знали, что эта сумма пришла за один раз, но всё равно посчитали и её. Грех жаловаться, пособие на детей хорошее. Это значительная поддержка для многодетных семей. Но получается, что система не учитывает очень важный нюанс», — сказал Михаил Терентьев.

ИА REGNUM обратилось за комментариями к руководителю костромской областной общественной организации «Многодетная семья» Евгении Барановой и в региональный департамент по труду и социальной защите населения. По словам общественницы, с подобными отказами сталкиваются десятки многодетных семей региона.

«ЦСВ проблему знает, но не решает. Так происходит из-за того что скорость обработки обращений очень маленькая. Суммы копятся, назначаются одним месяцем, и выходит то, что выходит. С такой проблемой сталкиваются десятки костромских семей».

Директор департамента соцзащиты Елена Журина объяснила, что система расчёта начислений, используемая Центром социальных выплат, работает на основании федеральных правовых актов. Для детального разбирательства чиновница посоветовала семье обратиться с заявлением в департамент или непосредственно ЦСВ.

«Центр социальных выплат действует на основании федеральных нормативно-правовых актов. Все расчёты производит специальная программа, человеческий фактор здесь практически устранён. Голословно рассуждать о том, имеет эта семья право на выплаты или нет, нельзя. Надо посмотреть конкретику — какие расходы включили в расчёт среднедушевого дохода, и тому подобное. Им нужно написать заявления»

Многодетный отец намерен добиваться назначения пособий на детей и готовит заявление в департамент с просьбой разъяснить ситуацию. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.