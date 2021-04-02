Москва, , 14:01 — REGNUM Уровень ярмарок в Москве сравнялся с парижскими и барселонскими, и для них требуется бренд или стандарт. Об этом 2 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая фестивально-ярмарочную площадку на улице Профсоюзная.

«Это новый формат, и мне даже продавцы говорят о том, что это такое явление в Москве. Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, подумать и проголосовать на «Активном гражданине» по некоему такому бренду для этих ярмарок и новым стандартам. Я думаю, мы обязательно это сделаем», — цитирует мэра агентство «Москва».

По словам Собянина, московские власти намерены и дальше «развивать такие прекрасные комплексы».

Отмечается, что на московских ярмарках продаются товары из десятков регионов России и некоторых стран ЕАЭС.