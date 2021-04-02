Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Первая вакцина от коронавирусной инфекции, адаптированная для использования среди кошек и других животных, разработана и испробована группой молекулярных биологов из США и Нидерландов под руководством научного сотрудника нидерландского подразделения компании MSD Animal Health Мартина Лангерейса. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале препринтов bioRxiv.

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Уточняется, что препарат основан на базе другого вируса, венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV). Эксперимент показал, что введённая морским свинкам и кошкам вакцина не вызвала видимых негативных побочных эффектов, а также спровоцировала выработку большого количества антител к SARS-CoV-2 в организме животных.

«После двух внутримышечных прививок в дыхательных путях морских свинок были обнаружены вируснейтрализующие антитела и индуцирован клеточно-опосредованный иммунный ответ», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что вакцинация кошек смогла вызвать реакцию нейтрализующих антител в сыворотке крови, которая продолжалась в течение всего эксперимента.

Также учёные установили, что вакцина не просто защищает животных от COVID-19, но и препятствует передаче вируса другим особям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в России была зарегистрирована первая и единственная на сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции для животных. Сорбированная инактивированная вакцина «Карнивак-Ков» была разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Клинические испытания препарата на кошках, песцах, собаках, лисах и норках начались в октябре 2020 года.