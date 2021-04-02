Москва, , 14:00 — REGNUM Производство за рубежом российской вакцины поможет увеличить доступность прививок для самого населения России. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки», — заявил Дмитриев.

При этом производимые за рубежом вакцины будут поступать и в саму Россию.

«Оно может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — указал он.