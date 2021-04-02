Москва, , 14:03 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля приедет с визитом в столицу России. Он рассказал об этом 2 марта журналистам.

«Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован визит премьер-министра Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом (России) Владимиром Путиным», — сказал он.

Также Песков уточнил, что в ходе данной встречи «в первую очередь будет обсуждаться ход имплементации трехсторонней договоренности», после которой в Нагорном Карабахе были прекращены военные действия.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, стороны обсудят разблокирование транспортной инфраструктуры в Закавказье, обменяются мнениями по электоральному процессу, начавшемуся в Армении, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в настоящее время на линии соприкосновения сторон в Донбассе ситуация является «весьма пугающей», так как с украинской стороны отмечаются множественные провокации.