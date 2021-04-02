Москва, , 13:59 — REGNUM После завершения в РФ действия программы льготной ипотеки спрос на новостройки в РФ снизится на 15−20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Падения спроса можно ожидать после завершения программы льготной ипотеки, однако останутся другие программы льготного ипотечного кредитования: ипотека с господдержкой семьям с детьми, сельская ипотека, региональные программы поддержки, — сказала Седова. — Также не стоит забывать о тех, кто будет решать свой квартирный вопрос независимо от программ поддержки (покупка квартиры, расширение, разъезд). Поэтому стоит ожидать снижения спроса на новостройки на 15−20%, а ожидать падения спроса на вторичное жилье не следует».

После завершения льготной программы, как полагает Седова, стоит подготовиться к стабилизации цен, а возможно, и их небольшому падению в летние месяцы 2021 года.

«Не более чем на 3−5%. Но ожидать серьезного падения цен не стоит», — сказала Седова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за I квартал 2021 года увеличилась на 5,7% и достигла 72,9 тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильё на вторичном рынке в России за год подорожало на 17%