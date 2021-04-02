Нур-Султан, 2 апреля 2021, 13:59 — REGNUM Модернизированный пункт пропуска на казахстанско-киргизской границе «Кордай — Ак Жол» открыли премьер-министры Казахстана и Киргизии Аскар Мамин и Улукбек Марипов, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Церемония открытия пункта пропуска состоялась после девятого заседания межправительственного совета. Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных отраслях.
В частности, собеседники обсудили создание совместного центра трансграничной торговли «Алатау» в пункт пропуска «Карасу — Ак Тилек».
Кроме того, в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии планируется построить оптово-распределительные центры. Объем инвестиций оценивается в $25 млн.
Мамин и Марипов также обсудили сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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