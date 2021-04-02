Уфа, 2 апреля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Медведь проснулся в национальном парке Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба нацпарка «Башкирия».

ИА Красная Весна Медведь

Сообщается, что 2 апреля сотрудники этого учреждения заметили его первые в 2021 году следы. По размеру лап медведя они предположили, что проснулся крупный самец.

Отмечается, что в текущем году спячка медведей затянулась из-за погодных условий: в национальном парке до сих пор много снега.

«Первые 10−15 дней после спячки медведи не слишком активны, гуляют около берлог. Весной они питаются корешками, трухой пней, почками на деревьях. При ухудшении погоды могут опять улечься в своих укрытиях на несколько дней. Самки с детёнышами выходят последними, когда становится теплее», — сообщает директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.

Сообщается, что в парке обитают 75 видов животных, которые были занесены в Красную книгу Башкирии, 38 видов животных занесены в Красную книгу России, а 23 вида животных занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирский геопарк «Торатау» вошел в число кандидатов на включение в сеть геопарков ЮНЕСКО.