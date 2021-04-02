Тбилиси, , 13:59 — REGNUM В трёх населенных пунктах Грузии Каспского муниципалитета в крае Шида-Картли в рамках борьбы с пандемией введены повышенные меры безопасности. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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Сообщается, что на въезде в сёла Игоети, Самтависи и Квемо Чала правоохранители установили контрольно-пропускные пункты. На них всем, кто въезжает или выезжает из села, измеряют температуру. Сообщается, что в случае необходимости жителям будут проводить тестирование на коронавирус.

«Въезд и выезд из трёх деревень в крае Шида Картли и других деревень Каспского муниципалитета не ограничен, и никаких других строгих карантинных ограничений не вводится», — отметили в МВД.

Напомним, ранее глава Национального центра здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране медленно, но ухудшается. Он заявил, что это связано с пренебрежительным отношением населения к рекомендациям медиков.

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