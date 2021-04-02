Москва, 2 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Зарегистрированный препарат от коронавируса «Авифавир» пользуется спросом за рубежом. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь в Иране

«Авифавир» — один из двух препаратов против коронавируса. 300 тысяч уже поставлено в Россию, десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности удвоились до 200 тыс. курсов в месяц, и мы поставили препарат уже в 30 стран», — заявил Дмитриев.