Краснодар, , 13:52 — REGNUM Регулярные авиарейсы по маршруту Краснодар — Сочи — Анапа планируют организовать в Краснодарском крае, сообщили 2 апреля в пресс-службе администрации региона. Таким образом, транспортная доступность курортов станет ещё шире.

«Готовы рассмотреть и субсидирование других маршрутов внутри края. У жителей Кубани должна быть возможность комфортно добираться до побережья в летний сезон. Например, доехать до Краснодара из отдаленных районов, а дальше полететь в Анапу или Геленджик. Важное направление и из Анапы в Сочи — оно расширит возможности для отдыхающих. Туристы смогут во время отдыха с комфортом посетить сразу оба курорта», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с гендиректором авиакомпании «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым.

На данный момент в границах края доступен лишь один авиамаршрут между Краснодаром и Сочи, часть затрат перевозчика субсидируют за счет регионального бюджета. При этом, по словам представителя перевозчика, рейс между Краснодаром и Сочи становится более востребованным, размер субсидирования на каждого пассажира ежегодно снижается, а через два-три года в авиакомпании планируют вовсе отказаться от субсидирования по этому направлению.