Пермь, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 2 апреля, выявлено 112 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб COVID-19. Стоит отметить, днем ранее суточный показатель был на пять фактов больше.

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В больницах лечение получают человек, еще 96 пермяков находятся дома под меднаблюдением. Среди носителей коронавируса десть детей.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 51 478 случаев заражения. Выздоровели 45 943 пермяка.

Согласно данным регионального оперштаба, по причине коронавирусной инфекции умерли 1966 человек. За последние сутки зафиксировано пять летальных исходов.