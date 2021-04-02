Москва, 2 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Сфера авиаперевозок официально отнесена к наиболее пострадавшим от пандемии секторам экономики. Причем, кризис отрасли носит глобальный характер, с весьма туманными перспективами восстановления, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

«Так, к октябрю прошлого года убытки в данной сфере превысили 100 миллиардов рублей. Кроме того, следует учесть, что авиакомпании вступили в пандемический кризис уже с накопленными проблемами 2018−2019 годов, связанными с задержкой по выплатам компенсаций за подорожание керосина.

А ведь в структуре издержек отрасли от 30 до 35% занимают именно расходы на топливо. После очередного скачка цен на керосин в марте 2020 года, при отсутствии соответствующего компенсационного механизма со стороны государства, рост стоимости услуг авиаперевозчиков превратился в экономическую необходимость, которая натолкнулась на полноценный кризис спроса, связанный с ограничением мобильности населения и значительным падением доходов граждан.

Это классическое противоречие рыночной экономической системы между спросом и предложением могло бы привести к полной дестабилизации гражданского авиасообщения, если бы государство своевременно не вмешалось в ситуацию, сгладив на какое-то время остроту проблемы.

К началу текущего года порядка 15 миллиардов рублей были направлены на субсидирование авиаперевозок пассажиров, что несомненно позволило удержаться на плаву отрасли в целом и не только сдержать рост цен на билеты, но и даже понизить их по ряду направлений.

Однако очень грамотное институциональное оперативное регулирование текущей ситуации не разрешает накопленных глубинных проблем отрасли и не гарантирует ее динамичного восстановления.

«Зависание» вопроса о компенсации роста цен на авиационный керосин со стороны государства, увеличение текущих издержек, связанных с ослаблением национальной валюты (большинство наших компаний осуществляют регулярные валютные лизинговые платежи за эксплуатацию авиапарка) — это объективные среднесрочные факторы, определяющие стремление авиаперевозчиков компенсировать свои расходы за счет потребителя.

В то же время, восстановление платежеспособного спроса населения, напрямую связанное с переходом экономики к устойчивому росту, неизбежно будет отставать от потенциального роста цен на авиаперевозки. К этому следует добавить, что весной истекает срок льготных кредитов на зарплату персоналу, что также не добавляет финансовой устойчивости нашим авиакомпаниям.

Таким образом, сфера отечественных (и не только отечественных) авиаперевозок находится в состоянии перманентного кризиса, что требует не только пролонгации уже существующих мер поддержки отрасли, но и разработки постоянно действующего эффективного механизма компенсации расходов на авиационное топливо.

Это необходимо для того, чтобы помочь восстановлению данного сектора экономики и нивелировать влияние объективно негативных факторов на динамику цен на авиабилеты, дабы потребитель не стал в очередной раз последним звеном в цепи нарастающих издержек.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России подорожали авиабилеты. Информация о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел, завили в Министерстве транспорта РФ.

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