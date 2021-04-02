Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Сотрудники министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области проверяют жильё, выданное детям-сиротам. Этому предшествовало несколько заявлений о ненадлежащем качестве предоставленных льготникам квартир.

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В период с 29 марта по 1 апреля были проинспектированы многоквартирные дома в Тарасовском, Неклиновском и Чертковском районах. По результатам проверки 18 объектов главы администраций получили предписания об устранении недочётов.

«При осмотре установлен ряд замечаний по состоянию помещений, в том числе зафиксированы факты ненадлежащего содержания жилья», — указали в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области возбуждено несколько уголовных дел по факту выдачи непригодного жилья для сирот. В частности, следственные действия проходят в посёлке Целина и Родионово-Несветайском районе.