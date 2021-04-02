Москва, , 13:51 — REGNUM В России появится механизм для проведения тестирования на ковид без привлечения высококвалифицированного персонала и специальных лабораторий. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«У нас хороший прогресс за последний год: по тестам мы сделали очень важный прорыв, первоначально защитив россиян, российские предприятия. Это также оказались тесты мирового уровня: мы поставили более 15 миллионов в 17 стран», — заявил Дмитриев.

При этом вскоре РФПИ объявит о «новом прорыве», указал он.

«Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — подчеркнул гендиректор РФПИ.