Москва, , 13:50 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России подписала соглашение о сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством РУСАДА. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 апреля в ФКС России.

Свои подписи на соглашении о сотрудничестве поставили и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Сообщается, что эта инициативанаправлена на формирование антидопинговой культуры, обучение антидопинговым правилам, а также предупреждение и борьбу с допингом в киберспорте.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стала известна дата старта зонального этапа пятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Первые матчи начнутся уже 4 апреля 2021 года.

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