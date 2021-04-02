Берлин, , 13:49 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания HOFELE продемонстрировала свою версию Gelandewagen, основанную на модели Mercedes-AMG 63. Демонстрационное видео размещено на YouTube-канале MercBenzKing.

Внешне новинка выделяется широкими колесными арками, оригинальной матовой отделкой Moonbeam Silver с матовыми деталями Carbon.

Радиаторная решётка машины покрыта «жидким черным хромом». Также модель оснащена 24-дюймовыми коваными дисками HOFELE из лёгкого сплава.

Стоит отметить, что данный автомобиль стал первой моделью HOFELE, оснащенной новыми индивидуальными задними креслами Style Two. Между ними установлена центральная консоль со встроенной панелью управления и местом для хранения вещей. Также для смартфонов в Gelandewagen предусмотрена функциями беспроводной зарядки.

Чтобы обеспечить дополнительный комфорт задним пассажирам, их кресла сдвинуты на 100 мм назад. Также эти сиденья имеют электрическую регулировку положения с памятью, электрообогрев, вентиляцию и откидные спинки.

Система выхлопа получила «управляемый клапан». Одним нажатием кнопки система выдаёт мощный звук AMG 4.0 bi-Turbo V8.

Ранее компания Mercedes-Benz представила версию кроссовера GLE 450 с бензиновым 2,5-литровым двигателем, предназначенным для моделей реализуемых на китайском рынке. В КНР от объёма «движка» зависят налоги на авто. Если объём мотора от 2,0 до 2,5 литра, то китайские автолюбители платят вдвое меньше налогов, чем за модели с мотором объёмом от 2,5 до 3,0 литра.

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