2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Умрихин, , 18:00 — REGNUM Скорость размножения вируса, вызывающего COVID-19, превысила порог, который эксперты считают максимальным риском. Этот показатель, также известный как скорость заражения или базовое репродуктивное число (Rt), демонстрирует количество людей, которых заражает в среднем каждый инфицированный человек, пишет испанское издание La Razón.

Коронавирус в Испании Иван Шилов © ИА REGNUM

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Последние данные, собранные Институтом здоровья Карлоса III и Национальной сетью эпидемиологического надзора, показывают, что всего несколько дней назад, 22 марта, этот показатель превысил красную черту — цифру 1. Это означает, что каждый инфицированный человек заражает более одного человека и что вирус распространяется среди населения. В частности, он достиг 1,04. Эпидемиологов беспокоит эта тенденция: она неумолимо растет в течение нескольких недель, что приводит к пику инфекций и госпитализаций и, возможно, к приходу в Испанию ужасной четвертой волны.

Во время третьей волны, когда закончились рождественские каникулы, Rt достиг одного из своих пиков в этой пандемии. Примерно 8 января каждый инфицированный передал вирус в среднем 1,39 человека. На тот момент ограничения на передвижение и другие меры контроля автономных сообществ привели к резкому падению Rt. Он упал настолько сильно, что во вторую неделю февраля он приблизился к минимальной отметке, достигнутой в Испании за всю пандемию.

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Этот показатель составил 0,66, что очень близко к 0,60, зарегистрированному 9 мая, более чем через два месяца после того, как правительство объявило о состоянии тревоги, которое удерживало всё население в своих домах после первоначальной вспышки вируса по всей стране. Начиная с этого значения — 0,66, показатель не прекращал расти, пока не достиг текущего значения 1,04. На данный момент 11 автономных сообществ переходят эту красную черту: Арагон (1,04), Балеарские острова (1,04), Кантабрия (1,07), Кастилия и Леон (1,09), Кастилия-Ла-Манча (1,06), Каталония (1,05), Мадрид (1,09), Мурсия (1,05), Наварра (1,32), Страна Басков (1,17) и Ла-Риоха (1,3). Остальные шесть автономий и автономные города Сеута и Мелилья имеют Rt ниже 1.

Скорость размножения вируса предполагала развитие пандемии за несколько недель до ее вспышки в марте 2020 года. 10 марта был достигнут пик. В тот день, после того как по всей стране прошли десятки феминистских демонстраций, одобренных правительством и тогдашним министром Сальвадором Илла, Rt достиг 2,64. Вскоре после этого вступили в силу ограничения, введенные в состоянии тревоги, и показатель резко снизился, хотя он снова начал расти позже.

16 мая он составлял 1,16, а 16 июля поднялся до 1,45. После этого Rt испытал дальнейшее снижение, возможно, из-за высоких температур, пока 22 октября не достиг нового пика — 1,23. Меры сдерживания второй волны снова позволили сократить число: 23 ноября — 0,82. С этого момента показатель снова начал расти, предваряя третью волну COVID-19 в Испании.

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Поэтому этот и другие показатели принимаются во внимание эпидемиологами при разработке мер сдерживания. К ним относятся ограничения на передвижение и комендантский час или закрытие гостиниц и общественных мест.

Кроме того, появление новых штаммов патогена, отличных от первоначального, может резко поднять уровень заболеваемости ввиду их большей передаваемости. Этот фактор играет против вакцинации, которая началась в большинстве стран Европейского союза 27 декабря.