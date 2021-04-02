Москва, , 13:48 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время на линии соприкосновения сторон в Донбассе ситуация является «весьма пугающей», так как с украинской стороны отмечаются множественные провокации. Об этом 2 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, риторика Москвы на тему Донбасса является абсолютно конструктивной, так как российская сторона не пытается желаемое выдать за действительное.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участники военного конфликта в Нагорном Карабахе не применяли оперативно-тактический комплекс «Искандер».