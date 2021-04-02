Москва, , 13:44 — REGNUM Кремль получил адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение от Соединённых Штатов на саммит по климату. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время по дипломатическим каналам через посольство России в Вашингтоне и через посольство США в Москве стороны пытаются «выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят приглашение президента США Джо Байдена, направленное президенту РФ Владимиру Путину, об участии в саммите по климату.

Он напомнил, что российский лидер «уделяет большое внимание вопросам климата», а также упомянул тот факт, что Россия является участником Парижской конвенции и занимает «очень ответственную позицию»: «Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию».

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