Уфа, , 13:47 — REGNUM Предприятие оштрафовали за нарушения экологического законодательства в Уфе. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что АО «НПО «Микроген» работает без нормативов выбросов в воздух загрязняющих веществ, а их источники не были учтены в полном объеме. На предприятии не соблюдаются правила хранения отходов I класса опасности, нарушается законодательство при обращении с опасными веществами, выявлены и другие нарушения.

По данному факту в отношении предприятия и должностного лица филиала компании были возбуждены административные дела.

В результате виновные лица были оштрафованы на общую сумму 375 тысяч рублей. Помимо этого, руководителю филиала АО «НПО «Микроген» было внесено представление.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в реку попали загрязненные стоки.