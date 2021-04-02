Симферополь, , 13:44 — REGNUM Уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ «Повреждения воинских захоронений» возбуждено следственными органами по факту незаконных раскопок на территории Братской могилы жертв фашистского террора в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 2 апреля.

Предварительно установлено, что в период до января 2021 года на территории памятника «Братская могила жертв фашистского террора 1941−1943 годах» близ Трудовского сельского поселения Симферопольского района осуществлялись незаконные раскопки. На этой территории захоронено около шести тысяч военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 годы.

«Сотрудниками следственного отдела по Симферопольскому району и оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств этого бесчеловечного преступления, а также лиц, причастных к повреждению места увековечения памяти граждан, павших в период Великой Отечественной войны», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области женщина устроила танцы у Вечного огня у мемориала павшим советским солдатам. Позже выяснилось, что женщина нуждалась в специализированной медпомощи.