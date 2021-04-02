Тюмень, , 13:43 — REGNUM Победителем в мужской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам стала сборная Северо-Западного Федерального округа (СЗФО).

Команда СЗФО, в которой выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов, прошла дистанцию за 1 час 44 минуты 2,4 секунды.

Второе место заняла сборная Тюменской области, за которую выступили Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Её отставание составило 35,4 секунды.

Замкнула тройку команда Республики Коми с отставанием в 1 минуту 20,7 секунды. В её составе были Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев.