Сеул, , 13:46 — REGNUM 3 апреля в Южную Корею поступит 216 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, вакцина прибудет в аэропорт Инчхон около 14:55 по местному времени.

В управлении также добавили, что в конце июня в Южную Корею должна прибыть партия из 148,5 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer.

Напомним, что 31 марта в Южную Корею прибыла вторая партия вакцины Pfizer.

Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).