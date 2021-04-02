Пенза, , 13:45 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 2 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 62,33%. За сутки инфекцию выявили у 102 человек, 13 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от трех до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных случаев инфицирования за сутки Пенза — 38 человек. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 7766 жителей, сняли с коронавирусного учета 99 880 человек. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 805,4 тыс. пензенцев, осуществили свыше 858,4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по информации на 2 апреля, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 42 222 случаев. Всего выздоровели 39 110 пациентов, скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 536 пациентов.

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