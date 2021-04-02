Москва, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин в курсе консультаций посла РФ в США Анатолия Антонова с международным блоком своей администрации. Об этом 2 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, доложено, президент информируется», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что Антонов встретился с помощником президента Юрием Ушаковым и руководством управления администрации президента по внешней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций в МИД. Посол также встретился с членами комитета Госдумы и Совета Федерации по международным делам.

Дипломат прилетел в Москву после скандального интервью президента США Джозефа Байдена, который заявил, что Россия «заплатит цену» за якобы вмешательство в выборы. Глава Белого дома также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей».

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