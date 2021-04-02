Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимирской области первый приют для безнадзорных животных может быть построен уже к концу 2022 года. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

В 2021 году полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными были переданы из муниципалитетов на региональный уровень, и областной департамент ветеринарии готовит концепцию работы в этой сфере.

В регионе планируют создать сеть межмуниципальных приютов для животных, соответствующих федеральным требованиям.

«В перспективе в области мы планируем создать три приюта для бездомных животных, ориентировочно для содержания 300 голов каждый. Первый может быть построен уже в 2022 году. Мы очень аккуратно подходим к этому вопросу, и жителям не стоит тревожиться: приюты будут расположены так, чтобы никому не мешать», — рассказал Ремига.

Подведомственные департаменту 18 ветеринарных станций будут заниматься чипированием бродячих животных и станут базой для подразделений по отлову животных. Они должны начать работу через три-четыре месяца.

В регионе на регулирование численности безнадзорных животных запланировано финансирование в размере 350 млн рублей. Из них 60 млн рублей предусмотрено на строительство трёх приютов во Владимирской области. Оставшаяся сумма в течении шести лет будет направлена на содержание, отлов и чипирование зверей.