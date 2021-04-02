Москва, , 13:40 — REGNUM В феврале 2021 года в Москве оформили 5783 договора долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, сообщает 2 апреля пресс-служба столичного управления Росреестра.

Данный показатель на 55% превысил результат января 2021 года, когда оформили 5783 договора, и на 62% — февраля 2020 года (3580 договоров).

Как отметил глава управления Игорь Майданов, в феврале 2021 года объём таких сделок вернулся к высоким показателям. По его словам, в последние месяцы примерно половина всех ДДУ в Москве регистрируется с использованием кредитов.