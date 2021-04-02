Москва, 2 апреля 2021, 13:40 — REGNUM В условиях роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей и тарифов на электричество, газ и тепло для населения, а также дальнейшего сокращения запасов угля на украинских ТЭС и ТЭЦ, ставить вопрос об отказе от импорта дешёвой электроэнергии из России и Белоруссии — это, как минимум, безответственность, а фактически — преступление, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 апреля, комментируя слова депутата Верховной рады Украины.
Как сообщалось, продажа Россией электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Украины, заявил депутат Верховной рады, председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 1 апреля в эфире телеканала «Рада».
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