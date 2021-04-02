Москва, , 13:40 — REGNUM В условиях роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей и тарифов на электричество, газ и тепло для населения, а также дальнейшего сокращения запасов угля на украинских ТЭС и ТЭЦ, ставить вопрос об отказе от импорта дешёвой электроэнергии из России и Белоруссии — это, как минимум, безответственность, а фактически — преступление, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 апреля, комментируя слова депутата Верховной рады Украины.

Как сообщалось, продажа Россией электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Украины, заявил депутат Верховной рады, председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 1 апреля в эфире телеканала «Рада».

"Причина этого преступного в отношении будущего своей страны подхода — всё та же «интеграция с Европой». Она уже создала Украине тяжелейшие проблемы, которые треплют её вот уже седьмой год, и будет провоцировать дальнейшую деградацию и страны, и её жителей.

В итоге следования «европейским стандартам», в частности линии на развитие «зелёной энергетики», всё закончится для Украины ликвидацией собственной угольной отрасли и общей деиндустриализацией по типу той, что произошла, например, в Латвии и Литве.

Источником доходов бюджета станет не промышленность, а кошельки граждан. Только вот за счёт чего будут наполняться они?», — задаётся вопросом Михаил Демурин.

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