Киев, , 14:08 — REGNUM На ближайшем заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут рассматриваться вопросы безопасности, а также «наведения справедливости» в стране. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко 2 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране», — сказал чиновник.

Отметим, заседание совета национальной безопасности и обороны Украины запланировано на 2 апреля 20−21 года.

Напомним, ранее в ходе пятничных заседаний СНБО принимались резонансные решения о закрытии оппозиционных телеканалов, а также о персональных санкциях в отношении неугодных властям Украины политиков и бывших чиновников.

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