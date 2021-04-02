Москва, , 13:40 — REGNUM Уже 4 апреля 2021 года стартует зональный этап пятого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля сообщают в ФКС России.

В рамках зонального этапа команды будут распределены на 8 дивизионов в соответствии с федеральными округами РФ. Победитель каждого дивизиона выступит в финальном этапе соревнования, где будет определен чемпион пятого сезона, а также разыгран призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.

ФКС России отмечает, что пятый сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги установил рекорд по числу регионов-участников. За звание сильнейшей команды сразятся сборные учебных заведений из 53 регионов России.

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