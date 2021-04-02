Ханой, , 13:39 — REGNUM Национальное собрание Вьетнама согласилось освободить генерального секретаря ЦК правящей Компартии Нгуен Фу Чонга от обязанностей президента в связи с окончанием срока его полномочий. Голосование состоялось 2 апреля на 11-й сессии высшего законодательного органа.

Кандидатом на пост президента СРВ на период 2021—2026 годов партконференцией был рекомендован премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Ранее национальное собрание республики одобрило отставку премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фука в связи с истечением его полномочий. Отставка премьер-министра связана с начавшейся в Вьетнаме ротации высших руководящих кадров страны.

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