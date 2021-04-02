Волгоград, , 13:38 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 проходит 106-летняя жительница Волгоградской области Елизавета Бойкова. Она стала самой зрелой представительницей старшего поколения, привившейся от коронавируса, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Дубовского района. Во время Великой Отечественной войны она потеряла супруга, оставшись с маленьким сыном. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Женщина говорит, что «только благодаря своей активной жизни и трудолюбию, она до сих пор живёт и радует нас».

Елизавета Бойкова сейчас проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Прививку препаратом «Спутник V» ей сделала выездная бригада медиков.