Орловский район , , 13:35 — REGNUM Жителей и гостей Ростовской области пригласили на фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», который состоится в Орловском районе 24 и 25 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В эти дни в Ростовской области ожидается массовое цветение тюльпанов. Мероприятия, посвященные цветению этих представителей степной флоры, пройдут на прилегающей к заповеднику «Ростовский» площадке и в долине Западного Маныча.

Гостям следует быть в удобной закрытой обуви и взять с собой средства, отпугивающие насекомых (крема, лосьоны, аэрозоли).