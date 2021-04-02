Салехард, , 13:35 — REGNUM В столице Ямала застройщик без разрешения на возведение многоквартирного дома привлёк деньги дольщиков на сумму 5,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что ООО «СтройТех» в отсутствие разрешения на строительство дома и без государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве брал деньги с будущих владельцев квартир.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств в особо крупном размере для строительства в нарушение установленных законом требований»).