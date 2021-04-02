Пенза, , 14:16 — REGNUM На территории Пензенской области с 3 апреля стартует сезон весенней охоты. Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, предстоящий охотничий сезон пройдет по новым правилам.

В соответствии с нововведениями охотничьи угодья Пензенской области разделят на две зоны. В первую вошли: Башмаковский, Бековский, Белинский, Камешкирский, Вадинский, Земетчинский, Каменский, Колышлейский, Лопатинский, Малосердобинский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, Тамалинский и Шемышейский районы. Здесь разрешат весеннюю охоту на гусей в период с 3 по 12 апреля.

Во второй зоне на территории Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского, Сосновоборского районов поохотиться можно с 10 по 19 апреля.

Весенняя охота на гусей без укрытия или маскировочного инвентаря, без использования чучел и (или) профилей, и (или) манных (подсадных) гусей запрещается.

В период с 3 апреля по 2 мая разрешена охота на уток. Охотиться на селезней уток можно только с подсадной уткой и из укрытия или с применением маскировочного инвентаря. С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух охотников.

Весенняя охота на вальдшнепа традиционно осуществляется на вечерней тяге с 10 апреля по 19 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 декабря 2020 года 50-летний житель Нижнеломовского района недалеко от села Усть-Каремша охотился на дикого кабана. Мужчина увидел свежие следы кабана и услышал шорох в кустах, после чего произвел выстрел из гладкоствольного ружья. В результате по неосторожности он причинил огнестрельную рану ноги другому 54-летнему охотнику.

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