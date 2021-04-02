Кызыл, , 13:33 — REGNUM Цены на бензин в столице Тувы Кызыле оказались самыми высокими среди регионов Сибирского федерального округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росстата, по данным на 29 марта литр топлива АИ-92 здесь стоит 46,79 рубля.

В остальных регионах округа цены на бензин этой же марки составляет от 42,44 рубля в Кемерово до 44,82 рубля за 1 литр в Иркутске.

При этом цены продолжают расти. По данным Красноярскстата, бензин марки АИ-92 за неделю с 22 по 29 марта выросли на 26 копеек. АИ-92 подорожал ещё сильнее — на 51 копейку до 48,98 рубля. Стоимость дизтоплива достигла 51,27 рубля при росте на 35 копеек. Цены 98-го бензина остались на месте.

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