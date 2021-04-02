Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 2 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новый факты зафиксированы в 21 муниципальном образовании. Среди новых носителей восемь человек — это дети.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 40 180 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 2039,22 факта заболевания.

Оправились от болезни 36 747 оренбуржцев. На сегодняшний день в больницах лечение получают 559 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Из них 181 человек находится в тяжелом состоянии.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 740 человек. За последний сутки зафиксировано три летальных исхода.