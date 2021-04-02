Сеул, , 13:34 — REGNUM Состоялась премьера нового клипа южнокорейской группы BTS. Видео было опубликовано 2 апреля на YouTube-канале HYBE LABELS.

Южнокорейский бой-бэнд представил клип на песню «Film Out». За несколько часов он набрал 26 млн просмотров и более 1 млн комментариев.

Ранее группа BTS была номинирована на премию в области популярной музыки в Великобритании Brit Awards 2021. Южнокорейские исполнители выдвинуты в категории «Лучшая международная группа» с хитом «Dinamite».

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