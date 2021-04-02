Вашингтон, , 13:36 — REGNUM На сегодняшний день на территории Соединенных Штатов было выявлено 11,5 тыс. случаев заражения штаммом коронавируса B.1.1.7, который также называют «британским». Об этом 2 апреля сообщает телекомпания CNN со ссылкой данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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По данным телекомпании, именно распространение данной разновидности SARS-CoV-2 связывается многими экспертами из США с отмеченным в последние дни ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом.

При этом, по информации CDC, на нынешней неделе число выявленных за этот период носителей коронавирусной инфекции выросло на 12% в сравнении с неделей ранее — до 62 тыс. человек в день, а глава CDC Рошель Валенски недавно заявила о возможности прихода в страну четвертой волны распространения инфекции.

«На Среднем Западе мы становимся свидетелями роста заболеваемости большого числа молодых людей, госпитализируемых из-за заражения штаммом B.1.1.7», — отметил телекомпании декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне Питер Хотес.

Также он добавил, что, по его мнению, «британский» штамм SARS-CoV-2 отличается от других известных нам видов данной инфекции, так как является более серьезным и, возможно, более заразным для молодых людей.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 30 539 760 носителей коронавируса за все время пандемии.